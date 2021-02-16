На Ямале выявили 53 новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявили еще 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заболели 36 569 человек. Из них больше 34 тыс. уже выздоровели, 393 пациента скончались.

За последние сутки в России зарегистрировано 13 233 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 099 323. За последние сутки скончались 459 человека, с начала пандемии — 80 979.

Михаил Мананников