В Тюменской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела младенца на заводе

СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) после обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 14 февраля на мусоросортировочном заводе на ленте сотрудниками завода было обнаружено тело младенца. Экспертом установлено, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым.

В данный момент следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Также совместно с сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также личности матери младенца.