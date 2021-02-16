Экс-руководитель следственного отдела Стерлитамака признан виновным в мошенничестве

Стерлитамакский городской суд признал бывшего руководителя следственного отдела по Стерлитамаку республиканского СУ СКР Расима Гарифуллина (занимал должность с 2007 по 2015 годы) виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Суд установил, что в 2007 году Расим Гарифуллин заключил с администрацией Стерлитамака договор социального найма служебного помещения на период работы в должности руководителя следственного отдела. Однако на момент получения служебного жилья у следователя была собственная квартира, которую он продал в 2008 году, намеренно ухудшив свои жилищные условия. «Умалчивая об этом и вводя в заблуждение должностных лиц администрации, Гарифуллин обратился с письменным заявлением о снятии с квартиры служебного статуса и заключении с ним договора социального найма», говорится в сообщении. Таким образом, не являясь малоимущим, Расим Гарифуллин незаконно получил право нанимателя на трехкомнатную квартиру.

Подсудимый вину не признал, заявив, что во время работы никогда не использовал служебное положение вопреки интересам службы и в личных интересах. Представитель потерпевшей стороны пояснила, что квартира являлась муниципальной собственностью, и ее отчуждение причинило имущественный вред муниципалитету.

Суд назначил Расиму Гарифуллину четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом в размере 300 тыс. руб. При назначении наказания суд учел наличие четверых детей и престарелых родственников осужденного.

В 2015 году Расим Гарифуллин был уволен из Следственного комитета. В настоящее время он является адвокатом.

Влада Шипилова