В Татарстане задержали группу финансистов террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане и Крыму группу финансистов международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАCC.

Отмечается, что задержанные с 2015 по 2019 годы через сообщества в сети собирала средства для их перевода за рубеж на нужды боевиков. При этом деятельность они осуществляли под видом благотворительной помощи.

Против задержанных возбудили уголовные дела по ч. 1.1 и 4 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Во время обысков у фигурантов нашли и изъяли средства связи, компьютерную технику и магнитные носители информации..

"Ъ-Казань"