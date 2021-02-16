Почти на 37% выросла заболеваемость COVID-19 среди подростков в Самарской области

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом среди подростков 15-17 лет в Самарской области выросла на 36,9%. Среди граждан региона в возрастной группе 50-64 года в указанный период этот показатель увеличился на 13,4%. Об этом сообщает правительство Самарской области по итогам заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Снижение заболеваемости коронавирусом за семь дней отмечается среди жителей Самарской области в возрасте до одного года – на 16%, одного года – шести лет – на 20,5%, семи – 14 лет – на 21,3%, 18-24 – на 12%, 65 лет и старше — на 9,6%. Этот же показатель среди людей 30-49 лет остался на уровне прошлой недели.

Георгий Портнов