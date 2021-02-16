Нижегородские коммунисты судятся с мэрией из-за несогласованных митингов

Региональное отделение (НРО) КПРФ подало иск к администрации Нижнего Новгорода в связи с отказом согласовать проведение двух акций протеста. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Нижегородские коммунисты намеревались провести митинг на площади Маркина и автопробег по нагорной части Нижнего Новгорода. Уведомление о проведении акций НРО КПРФ направило 9 февраля, отказ был получен на следующий день.

«Городская администрация прикрылась режимом повышенной готовности, введенного на территории области. При этом мы наблюдаем массовые скопления людей в парках, на улицах и в торговых центрах, проводятся культурно-массовые мероприятия»,— сообщили в КПРФ. Коммунисты намерены оспорить отказ.

Анастасия Еремина