«Теперь ход Запада»

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с финским коллегой Пекка Хаависто разъяснил видение контактов Москвы и Евросоюза. Он обвинил Брюссель в развале «каркаса отношений», тем не менее заявил о готовности искать точки соприкосновения. В свою очередь финский министр заявил, что обсудил с Лавровым так называемые острые темы, в том числе ситуацию вокруг Алексея Навального. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кремль намекает Западу на некие уступки.

Сергей Лавров своим спичем о перспективе разрыва отношений России и Евросоюза серьезно взбудоражил общественное пространство. И вот в Санкт-Петербург пожаловал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Суоми и ее президент Саули Вяйне Ниинисте занимает активную позицию в отношении большого соседа, не стесняется в лоб задавать острые вопросы и требует на них ответа.

Можно рискнуть сказать, что Хельсинки пытается подменить собой Париж и Берлин, с которыми после известных событий отношения у Москвы совсем разладились. Более того, с недавнего времени РФ рассорилась и с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Его визит с миротворческой миссией в российскую столицу провалился, и теперь он грозит из Брюсселя санкциями. Так получается, что Финляндия останется чуть ли не последним мостком в объединенную Европу, так что перед господином Хаависто стояла непростая задача.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, господин финский министр так прямо и сказал: поговорили мы, конечно, плодотворно, однако, что касается согласия, с этим сложнее. О чем же беседовали главы внешнеполитических ведомств? Да все о том же — об отравлении Алексея Навального, его посадке в тюрьму, о неоправданном с точки зрения Запада применении силы на митингах протеста, вердикте ЕСПЧ по делу «Ив Роше», ну и о многом другом, что Финляндия, ЕС и так называемый коллективный Запад осуждают. Москва же считает, что ее не слышат и пытаются сдерживать.

Тем не менее Сергей Лавров, как и ранее его коллеги, смягчил свое собственное пятничное выступление. Он заявил, что каркас отношений разрушен не нами, а Брюсселем, однако мы готовы разрушенное восстанавливать, и главное — никуда из Европы не уходим. Есть даже точки соприкосновения, где можно сотрудничать. Вот, например, проблема изменения климата и защита окружающей среды.

Что касается жесткой риторики, здесь Сергей Викторович указал все на того же Борреля, который сказал, что Россия попросту безнадежна. Эту сентенцию нельзя было оставить без жесткого ответа. То есть не мы начали, нас вынудили. Ну что же, есть повод для сдержанного оптимизма.

Налицо явный намек на некую разрядку международной напряженности.

Также и во внутренней политике стали заметны подобные намеки. Однако словесные интервенции — это, конечно, хорошо, но нужны реальные дела. Времени не так много — 22 февраля главы МИД ЕС обсуждают санкции. А затем в марте пройдет саммит Евросоюза, на котором все эти рестрикции утвердят.

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И вот здесь можно разглядеть известную проверенную тактику Москвы: сначала как следует напугать, а затем немножечко успокоить. Однако след остается. Партнеры переводят дух: а вдруг действительно возьмут и уйдут? Так что давайте все-таки без крайностей, не будем злоупотреблять санкциями. Ну а, мы, Россия, так и быть, согласны обсуждать некоторые смягчения. Так или иначе, теперь ход Запада. С нетерпением ждем ответа.