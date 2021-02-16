ХК «Ижсталь» уступил учалинскому «Горняку» в предпоследнем матче сезона

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл в домашнем матче «Горняку» из Учалов со счетом 1:3. Это была предпоследняя игра сезона, сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Из игры в игру одно и то же. Создавали моменты сегодня, но, к сожалению, и соперник не дал их довести до конца, и сами долго думали, что делать с шайбой. У соперников было четыре момента — забили три гола. Мастерство "Горняка" видно. Мы забили один гол, но этого мало для победы в любой игре. Из того, что ты создаешь, надо выжимать максимум. Мы не выжимаем даже 10%. Если ты забиваешь один гол, значит, надо играть на ноль в обороне. А мы там сами создаем моменты для соперника. Не соперник нас заставляет ошибаться, а мы своими ошибками даем ему почву для реализации моментов»,— отметил главный тренер «сталеваров» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что «Ижсталь» занимает последнее место в таблице чемпионата ВХЛ. У команды 24 очка после 49 матчей.