В Саратове пресекли незаконное отчуждение муниципальной земли

Прокуратура Саратовской области пресекла незаконное выбытие из владения муниципалитета трех земельных участков площадью 743 кв. м, 812 кв. м и 599 кв. м на улице Огородной в Заводском районе, общей стоимостью свыше 4,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что администрация города предоставила предпринимателю право аренды на земельный участок, расположенный по улице Аэропорт в Кировском районе под объектами недвижимости. Между ними было заключено соглашение, по условиям которого у предпринимателя изымается предоставленная земля и два нежилых помещения, а взамен выдаются три земельных участка в Заводском районе.

Ввиду отсутствия у предпринимателя объекта, под которым возможно было бы приобрести право аренды на земельный участок площадью 2404 кв. м в льготном порядке, договор является ничтожным, равно как и последующее соглашение о выкупе указанного права, с представлением взамен трех участков, пояснили в прокуратуре.

Прокуратура Саратовской области обратилась с исковым заявлением о признании недействительными сделок и требованием обязать предпринимателя возвратить в муниципалитет земельные участки.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения вышеуказанный судебный акт.

Марина Ковалева