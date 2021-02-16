УФАС направило в полицию материалы о картельном сговоре на 65 млн рублей

Управление ФАС России по Челябинской области передало в ГУ МВД России по региону материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о картельном сговоре. Признаки преступления обнаружены в действиях ООО «ЭКО Евразия» и ООО «ЛигаСтрой» при участии в аукционах на поставку зданий сборно-разборного типа, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Общий доход участников картельного соглашения составил 65,3 млн руб.

Челябинское УФАС установило, что компании участвовали в пяти закупках в 2018 и 2019 годах на поставку зданий сборно-разборного типа. В четырех аукционах они использовали модель поведения «единственный победитель» и создавали видимость конкурентной борьбы. В одной закупке участники применили антиконкурентную стратегию «единственный поставщик». Во всех случаях происходило минимальное снижение цены – на 0,5-1%. Антимонопольное ведомство установило наличие аффилированности между компаниями. Заявки на участие в закупках готовил один индивидуальный предприниматель. Общества имеют единую инфраструктуру: бухгалтера, один из сотрудников на момент проведения закупок работал в двух организациях. Кроме того, ООО «ЛигаСтрой» представил беспроцентный заем «ЭКО Евразии» в размере обеспечения заявки при участии в закупке 2018 года. Также совпадали свойства файлов первых частей заявок (автор, дата и время изменения файлов) по трем закупкам в 2019 году.

УФАС просит полицию возбудить уголовное дело по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами картеля). Кроме того, в марте 2021 года антимонопольное ведомство планирует возбудить административное дело по факту нарушения закона «О защите конкуренции».