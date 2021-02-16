На создание класса с изучением удмуртского языка в Можге выделили 2,5 млн рублей

Школе №1 в Можге выделили 2,5 млн руб. на создание класса с изучением удмуртского языка. Из них 2,3 млн руб. выделили из регионального бюджета, 200 тыс. руб. — из муниципального, написал глава города Михаил Трофимов на своей странице во «ВКонтакте».

«Планируется организовать преподавание удмуртского языка в рамках учебного плана (как предмет) и в рамках внеурочной деятельности, привлечь студентов БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова" на производственную практику. Данный класс откроется 1 сентября на базе школы №1»,— отметил господин Трофимов.