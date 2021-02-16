Средний размер взяток в Удмуртии за 2020 год составил 264 тысячи рублей

За 2020 год в Удмуртии зарегистрировали 324 коррупционных преступления, что на 13% больше, чем в 2019 году. Из них 75 фактов получения взяток, чей средний размер составил 264 тыс. руб., рассказал замминистра внутренних дел региона Сергей Поволоцкий на сессии госсовета республики.

Так, в 2020 году по обозначенным преступлениям к уголовной ответственности привлекли 159 должностных лиц. Из них 12 глав муниципальных образований и депутатов.

Отметим, что за прошедший год в республике также зарегистрировали 612 тяжких и особо тяжких экономических преступлений и 46 налоговых преступлений. Это на 134 и на 11 больше, чем в 2019 году.