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На капремонт домов культуры Волгоградской области выделили 200 млн рублей

В Волгоградской области капитально отремонтируют десять домов культуры в рамках нацпроекта «Культура». Общий объем финансирования составит 200 млн руб. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регионального комитета культуры, по 20 млн руб. на масштабную модернизацию получат ДК Алексеевского, Городищенского, Еланского, Жирновского, Николаевского, Новониколаевского, Октябрьского, Серафимовичского, Суровикинского и Фроловского районов области. Эти средства в зависимости от заявок учреждений направят на проведение реконструкции, капитального либо текущего ремонта, улучшение материально-технической базы.

Мария Шахрай


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