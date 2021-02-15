СберБанк рассказал студентам КубГУ, как стать инвестором

Выступление топ-менеджеров Сбера проходило в рамках организованной по всей стране кампании, приуроченной ко Дню студента.

Слушателей познакомили с основными инструментами инвестора, рассказали, как они работают и для каких целей используются. На конкретных примерах участники лекции обсудили, как собрать стартовый капитал для открытия своего дела, что такое акции и облигации, какой уровень риска и доходности существует у разных способов инвестирования и как вложить средства так, чтобы и приумножить их, и защитить от инфляции.

Студентов также интересовали продукты и услуги банка, возможность пройти практику и стажировку в Сбере, программы обучения сотрудников, а также личный опыт руководителей банка в инвестициях.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю: «СберБанк ведет масштабную работу по развитию рынка массовых инвестиций. Поэтому мы заинтересованы, чтобы наши клиенты, в том числе учащиеся вузов, владели актуальными финансовыми знаниями и могли самостоятельно пользоваться инвестиционными инструментами. Мы проводим уроки финансовой грамотности регулярно, сотрудничаем с ведущими вузами Краснодарского края и с большим вниманием относимся к их выпускникам. С 2019 года к команде СберБанка в Краснодарском крае присоединилось более 600 молодых специалистов».

На территории Краснодарского края банк сотрудничает с 7 вузами и 6 колледжами, студенты которых ежегодно проходят практику в банке, лучшие получают возможность трудоустройства. Специалисты Сбербанка принимают участие в государственных аттестационных комиссиях, а также на регулярной основе проводят лекции по финансовой грамотности для студентов и профессорско-преподавательского состава.

Цикл лекций и вебинаров с участием топ-менеджеров СберБанка проходил на базе ведущих вузов всех регионов России в рамках всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях». Кроме того, в партнёрстве с федеральными Министерствами финансов, науки и высшего образования, а также Банком России на постоянной основе работает ряд программ по финансовой грамотности. Также в Telegram-канале СберИнвестиции ежедневно обновляется инвестиционная аналитика и публикуются советы и комментарии от профессиональных управляющих Сбер Управление Активами.