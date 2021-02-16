В Ярославской области проверяют очистку крыш от снега и сосулек

В Ярославской области проводятся проверки очистки крыш многоквартирных жилых домов от наледи, сосулек и снега, сообщили в региональном департаменте госжилнадзора. Проверки ведутся специалистами департамента.

В департаменте рассказали, что подлежат очистке от снега металлические и скатные кровли.

«Если наледь и снег долго не убирают, собственники жилья могут обратиться в управляющую организацию или ТСЖ»,— пояснили в департаменте.

Директор департамента Давид Бараташвили отметили, что за несоблюдение требований закона, управляющим организациям грозит административная ответственность. За нарушения правил содержания многоквартирного дома товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. руб., а управляющие компании – на сумму до 300 тыс. руб.

Дарья Сабаева