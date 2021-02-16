ФНС потребовала признать банкротом «Комплексные инвестиции» Хотина

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление инспекции ФНС России №19 по Москве с требованием признать банкротом компанию «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина, следует из данных картотеки арбитражных дел. Через «Комплексные инвестиции» господин Хотин погашал обязательства банка «Югра».

Заявление инспекции ФСИН поступило в суд 15 февраля, к рассмотрению пока не принято. Сумма обязательств компании перед бюджетом в карточке дела не указана.

Чем известен Алексей Хотин Читать далее

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ФНС с требованием признать банкротом нефтяную компанию Алексея Хотина «Дулисьма». Господин Хотин был основным владельцем «Югры», он контролировал 52% капитала. В 2018 году суд признал «Югру» банкротом. В 2019 году Алексея Хотина поместили под домашний арест. В конце 2020-го господин Хотин предложил погасить долги банка.

Подробнее о предложении Алексея Хотина — в материале “Ъ” «Кредиторы "Югры" получили новое предложение».