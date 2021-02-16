Объем выданной ипотеки в Воронежской области за год вырос в 1,5 раза

В 2020 году в Воронежской области количество выданных ипотечных жилищных кредитов выросло на треть и составило 27,780 тыс. кредитов на общую сумму 54 млрд руб., сообщила пресс-служба Банка России. Объем выданной ипотеки увеличился почти в полтора раза. По данным Дом.РФ, в рамках программы льготной ипотеки было выдано более 7,5 тыс. кредитов.

По данным отделения Воронеж Банка России, около 99% задолженности в регионе погашается своевременно. Кроме того, за девять месяцев 2020 года было досрочно погашено 13,5 млрд руб. задолженности.

«В среднем ипотечный жилищный кредит воронежца составляет 1,9млн руб., — прокомментировал управляющий воронежским отделением Роман Костянский. —Такую сумму воронежцы берут со сроком погашения 18 лет пять месяцев. По сравнению с 2019 годом срок погашения практически не изменился, а средняя сумма кредита выросла на 20%».

Общая сумма задолженности по ипотечным кредитам к началу 2021 года в регионе составила 114,5 млрд руб.

Ирина Лобанова