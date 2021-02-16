В ТРЦ «Планета» откроется магазин бытовой техники «М.Видео»

В торгово-развлекательном центре «Планета» откроется магазин сети электроники и бытовой техники «М.Видео». Об этом сообщает пресс-служба застройщика ТРЦ — компании MallTech. Магазин будет расположен на втором этаже, сейчас в нем идут строительно-монтажные работы.

Отдел «М.Видео» в «Планете» будет занимать площадь около 1750 кв. м. Торговое пространство магазина будет разделено на 13 отделов по основным торговым направлениям и сервисную зону (кассы, выдача товара, сервисы, кредитный брокер). Помимо этого в магазине будет расположен склад. «М.Видео» будет работать также в формате пункта выдачи онлайн-заказов.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») — российская омниканальная компания в секторе розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». По итогам 2019 года совокупный оборот компаний превышает 435 млрд руб. с НДС. По состоянию на 30 сентября 2020 года группа объединяет 532 магазинов под брендом М.Видео, 505 магазинов под брендом Эльдорадо и 20 магазинов m_mobile в более чем 250 городах РФ. В Перми, по данным 2gis, в настоящий момент работают 7 торговых точек «М.Видео» и 5 филиалов «Эльдорадо».

Напомним, строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года. Общая площадь ТРЦ — 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, также в ТРЦ откроются 19 кафе и ресторанов, кинотеатр. Паркинг молла рассчитан на 3600 машиномест. Техническое открытие ТРЦ «Планета» может состояться в конце марта, официальный запуск торгового центра запланирован на середину апреля.