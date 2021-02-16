В Ростовской области судебного пристава подозревают в должностных преступлениях

В Орловском районе в отношении судебного пристава-исполнителя Орловского подразделения службы судебных приставов ГУ МЮ РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают его в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ. По данным пресс-службы прокуратуры региона, в отношении пристава также возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным следственного органа, подозреваемый с апреля 2015 года по ноябрь 2020 года умышленно внес в служебные документы сведения, после чего исполнительное производство в отношении жительницы поселка Орловский, которая имела денежную задолженность перед четырьмя кредиторами, было прекращено. Ущерб заинтересованных организаций составил 187 тыс. руб.

Наталья Шинкарева