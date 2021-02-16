В Саратове введут «двойной фильтр» для решений в сфере градостроительства

Глава Саратова Михаил Исаев анонсировал продолжение структурных изменений в администрации города. О них он написал на своей странице в Instagram.

Господин Исаев предлагает подчинить заместителя по градостроительству и архитектуре первому заместителю, что, по его мнению, «повысит эффективность межведомственного взаимодействия при реализации крупных и масштабных проектов». Это предложение рассмотрят депутаты гордумы.

Все документы и решения, связанные с градостроительной и земельной политикой, будут проходить двойной фильтр в лице двух заместителей, что «сделает процессы еще более прозрачными», уточнил Михаил Исаев.

Марина Ковалева