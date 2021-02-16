В Астраханской области осудят экс-сотрудницу банка за хищение денег клиентов

В Камызякском районе Астраханской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, обвиняемой в крупной краже и присвоении вверенного имущества (п. «в» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, с 2014 года по 2019 год работница одного из банков похитила деньги со счетов шести пенсионеров из села Каралат. Злоумышленница, предположительно, составляла поддельные расходные ордера, содержащие ложные сведения о снятии держателями наличных средств. Кроме того, она якобы присвоила деньги, лежавшие в кассе финансового учреждения. Общая сумма ущерба составила более 2,47 млн руб. Обвиняемая потратила похищенное на погашение кредитов и другие личные нужды, уточняют в пресс-службе.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай