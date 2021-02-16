В Ярославской области поставщика лекарств оштрафуют на 2.5 млн рублей

В Ярославской области поставщика инсулина, задержавшего крупную партию лекарств более чем на три недели, оштрафуют на 2,5 млн руб., сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. Сейчас, в связи с произошедшим, ведется претензионная работа. В департаменте отметили, что данная ситуация не сказалась на снабжении людей лекарствами, так как на подобные непредвиденные случаи в области сформирован запас препаратов, которые направляют нуждающимся в них.

В настоящее время крупная партия инсулина и лекарств для людей с эндокринными заболеваниями на 51 млн руб. поступила в регион и находится на уполномоченном складе государственной организации «Областная фармация», а также в большинстве аптек.

Заместитель директора департамента Надежда Корзина пояснила, что на обеспечение пациентов с эндокринными заболеваниями льготными препаратами, в этом году Ярославская область получила более 1,5 млрд руб.

Всего в Ярославской области около 106 тыс. человек нуждаются в данной группе препаратов, из них 49 тыс. человек больны сахарным диабетом.

Дарья Сабаева