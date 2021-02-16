Турецкий актив ПАО «ММК» установил рекорд по производству горячеоцинкованного проката

В январе 2021 года на линии горячего оцинкования MMK Metalurji на площадке в Дёртйоле (Турция) было произведено 42 316 тонн продукции, что стало абсолютным рекордом для отдельно взятого агрегата по всей Группе ММК. Всего за первый месяц 2021 года две линии горячего оцинкования турецкого актива ПАО «ММК» в Дёртйоле (Dortyol) и Диловасы (Dilovasi) произвели 78 613 тонн горячеоцинкованного проката – самый большой месячный объем за историю работы MMK Metalurji.



Добиться рекордных показателей для линии агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в Дёртйоле MMK Metalurji способствовало усовершенствование технического оснащения агрегата: были внедрены инженерные решения по увеличению скорости линии. Кроме того, проведенная в 2019-2020 гг. модернизация линий оцинкования помогла ввести в производство новую линейку продукции толщиной полосы до 4,00 мм GI с покрытием до 600 грамм на м.

«Благодаря совместной и слаженной работе производственной, технической и сбытовой служб нашему предприятию в Турции удалось расширить сортамент и улучшить структуру принимаемых заказов, – подчеркнул Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК». – Как результат, в январе был сформирован портфель заказов на горячеоцинкованный прокат, позволивший турецкому активу Группы ММК достигнуть рекордных результатов». Павел Шиляев также отметил, что MMK Metalurji постоянно ведет работу по совершенствованию производственных процессов и привлечению новых производственных заказов с учетом потребностей рынка.

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней вызовы, а также введение ограничений на перемещение грузов из-за карантинных мер, турецкий актив ПАО «ММК» показал хорошие операционные и финансовые результаты. Так, по итогам года показатель EBITDA составил $34 млн, что двукратно превысило плановый уровень благодаря росту продаж на фоне успешной реализации стратегии по диверсификации и повышению рентабельности. «Решения, сформированные в период значительных карантинных ограничений 2 квартала 2020 года, позволили компании своевременно и наиболее полно ответить на резко выросший спрос после отмены карантина во втором полугодии, предлагая на рынок весь спектр своей продукции без каких-либо производственных ограничений», – отметил Денис Квасов, генеральный директор MMK Metalurji.