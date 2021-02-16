Экс-глава района Красноярского края ответит в суде за приобретение сиротам непригодных для жизни квартир

В Красноярском крае суд рассмотрит уголовное дело бывшего главы Ачинского района Евгения Розанчугова, которому вменяется в вину халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ (СКР).

По версии следствия, в период с 2016-го по 2018 год чиновник в рамках исполнения муниципальных контрактов по приобретению квартир для детей-сирот не дал указание о проведении обязательной экспертизы жилых помещений. В результате сироты получили полностью не пригодные для постоянного проживания квартиры. На их приобретение были потрачены более 6,7 млн руб. бюджетных средств.

Претензии в свой адрес Евгений Розанчугов отрицает.



В управлении СКР отметили, что по гражданскому иску потерпевших горсуд Ачинска вынес решение, обязывающее администрацию района расторгнуть с сиротами договоры соцнайма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им новое жилье.

Илья Николаев