Работающее в Ярославской области предприятие стало вторым в стране по выпуску туалетной бумаги

Работающая в Ярославской области компания «Сыктывкар Тиссью Груп» занимает второе место в стране по выпуску профессиональных бумажных санитарно-гигиенических изделий, сообщила директор по связям с общественностью ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» Нина Прасолова. В этом сегменте компания занимает 15% рынка. По итогам 2020 года доля рынка компании в производстве потребительской туалетной бумаги составила 7%, а в сегменте двухслойной бумаги – 12,5%. В целом же компании принадлежит около 14% всего отечественного производства бумажной санитарно-гигиенической продукции. В ассортименте готовых изделий насчитывается более 100 наименований.

По данным пресс-службы компании, в 2021-2022 годах «Сыктывкар Тиссью Груп» планирует инвестировать в экономику страны более 1 млрд. руб. Суммарный же объем инвестиций компании в стране составляет около 10 млрд руб. Более 3,7 млрд руб. компания выплатила в федеральный и региональные бюджеты.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время более 70% продукции «Сыктывкар Тиссью Груп» под брендами Veiro и Veiro Professional производится из возобновляемых и переработанных источников на площадках в Ярославской области и в Республике Коми.

По информации пресс-службы, использование вторичного волокна сокращает потребности рынка в целлюлозе, что приводит к снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду в результате деятельности предприятий, производящих целлюлозу. Благодаря переработке макулатуры компания «Сыктывкар Тиссью Груп» ежегодно сохраняет от вырубки более 400 тыс. деревьев, что равняется 800 га зрелого леса.