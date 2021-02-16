37 нарушений по содержанию дорог выявили в Удмуртии за прошедшую неделю

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД по Удмуртии составили 37 актов в отношении владельцев дорог и организаций, осуществляющих их содержание. Также выдано 37 предписаний по приведению этих участков в соответствие нормативным требованиям, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

«За нарушения требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения при эксплуатации дорог по признакам ст. 12.34 КоАП РФ возбуждено 15 дел. За невыполнение в установленные сроки предписаний к административной ответственности привлечены два юридических лица. Работа Госавтоинспекции в данном направлении будет продолжена»,— говорится в сообщении.