Директор строительной компании похитил 14 млн рублей при ремонте образовательного учреждения в Екатеринбурге

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к четырем годам колонии общего режима руководителя строительной организации Кирилла Мостовщикова за хищение более 14 млн руб. при ремонте образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что с августа 2016 по декабрь 2017 годов осужденный внес в документы заведомо недостоверные сведения об объемах, видах и стоимости ремонта. Завысив стоимость ремонтных работ, осужденный смог похитить порядка 14 млн бюджетных средств.