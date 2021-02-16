Скончался экс-директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев

Во вторник, 16 февраля, скончался бывший депутат заксобрания Свердловской области, бывший директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев. Ему было 86 лет. «Ушел от нас сегодня в 5:00.... огромное горе и невосполнимая потеря... скорблю с родными, друзьями и близкими ...»,— написал на своей странице во «ВКонтакте» мэр Краснотурьинска Александр Устинов. Сегодня на заседании заксобрания его память почтили минутой молчания.

Анатолий Сысоев родился 9 января 1935 года в Златоусте (Челябинская область). Окончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум и Красноярский институт цветных металлов. С 1987 по 2005 год господин Сысоев возглавлял Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске. С 1990 по 1993 год был народным депутатом РСФСР. Трижды избирался депутатом Краснотурьинского городского Совета. Был председателем гордумы Краснотурьинска. В 2004-2011 годах возглавлял комитет по промышленной политике палаты представителей заксобрания Свердловской области. С 2012—2017 годы был депутат краснотурьинской гордумы.