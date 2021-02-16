На Алтае руководителя республиканского Россельхозцентра будут судить за хищения

В Республике Алтай завершено расследование дела руководителя регионального филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр», которому предъявлено обвинение в присвоении вверенных средств (ст. 160 УК РФ), сообщили в местном управлении Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в июле 2016-го, июне 2017-го и июне 2018 года глава республиканского Россельхозцентра брал в кассе учреждения деньги на командировочные расходы для участия в агропромышленных форумах, проводимых в Алтайском крае. Не дожидаясь окончания мероприятий, обвиняемый приезжал в гостиницы «Корона Алтая», «Парк-отель Ая» и отель «Беловодье», где отдыхал за счет Россельхозцентра. Предполагаемый размере ущерба составил около 30 тыс. руб. С предъявленным обвинением чиновник не согласился.

Илья Николаев