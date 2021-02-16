Еще 94 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 94 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончался один инфицированный 61-летний пациент, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 66 жителей Ижевска, семь граждан из Завьяловского района, по пять — из Воткинского, Каракулинского и Шарканского районов, четыре — из Воткинска, по одному — из Сарапульского и Якшур-Бодьинского районов. В их числе восемь детей до 14 лет и 18 человек старше 65 лет. При этом 98 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 27195 случаев заражения коронавирусом. Из них 358 закончились летальным исходом, 23808 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 99 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.