16 февраля, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Шесть жителей Прикамья обвиняются в хищении 25 тонн нефти

Шесть жителей Пермского края обвиняются в хищении 25 тонн нефти из несанкционированной врезки, расположенной вблизи села Мулянка Пермского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленники заранее распределили роли, согласно которым один из них подготовил место незаконной врезки в нефтепровод, двое других вывезли похищенную нефть на автотопливозаправщиках «НЕФАЗ», остальные контролировали обстановку. Для связи между собой они использовали радиостанции. Полицейские остановили «НЕФАЗы» и автомобили сопровождения вблизи села Лобаново. Позже была обнаружена и врезка в нефтепровод.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Пресс-релиз

интервью

Партнерский проект

Пресс-релиз

Профиль пользователя