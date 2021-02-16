Шесть жителей Прикамья обвиняются в хищении 25 тонн нефти

Шесть жителей Пермского края обвиняются в хищении 25 тонн нефти из несанкционированной врезки, расположенной вблизи села Мулянка Пермского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленники заранее распределили роли, согласно которым один из них подготовил место незаконной врезки в нефтепровод, двое других вывезли похищенную нефть на автотопливозаправщиках «НЕФАЗ», остальные контролировали обстановку. Для связи между собой они использовали радиостанции. Полицейские остановили «НЕФАЗы» и автомобили сопровождения вблизи села Лобаново. Позже была обнаружена и врезка в нефтепровод.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.