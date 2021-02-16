Royal Flight запустил прямой рейс из Екатеринбурга в Турцию

Авиакомпания Royal Flight запустила прямой рейс из Екатеринбурга в турецкую Анталью, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»). Чартерные рейсы выполняются по вторникам и пятницам.

Первый рейс с полной загрузкой, со 192 пассажирами на борту, вылетел из Кольцово сегодня, 16 февраля, в 07:38 по местному времени. 19 февраля вылет запланирован в 04:55, а с 23 февраля полеты запланированы еженедельно по вторникам и пятницам в 03:30 местного времени на самолете Boeing 737-800.

«Анталья — самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток на направлении превысил 687 тыс. человек. В 2020 году рейсы на турецкий курорт выполнялись до марта силами авиакомпаний Royal Flight и Red Wings», — отметили в пресс-службе.