Печать феминизма

Мария Грация Кьюри — первая представительница прекрасного пола на посту креативного директора дома Dior, и в своих коллекциях она много говорит о силе женщин, важности феминистических взглядов и борьбы за равные права. Иногда дизайнер использует явные инструменты, вроде надписи на майках We Should All Be Feminists, как она сделала в своей первой коллекции, но чаще предпочитает выбирать дискретные способы, чтобы доказать: на женщинах стоит мир. Очень важный вопрос, которым Мария Грация задается на протяжении всей своей карьеры: почему так мало великих женщин-художниц? Ранее эту тему уже поднимала исследовательница истории искусств Рита Фэлкси, а до нее о судьбе женщин-литераторов, как известно, беспокоилась Вирджиния Вулф.

Потому одно из первых правил, которое синьора Кьюри завела в доме Dior в 2016 году,— больше работать с женщинами-фотографами. За неполные пять лет, что Мария Грация руководит креативным департаментом, творческих экзерсисов набралось на книгу, которой дали звучное название: «Её Dior: новый голос Марии Грации Кьюри» (Her Dior: Maria Grazia Chiuri's New Voice). На 240 страницах опубликованы снимки 33 женщин-фотографов, которые успели посотрудничать с домом Dior за время правления Кьюри.

Для обложки выбрали фотографию Бриджит Нидермайер с той самой футболкой, призывающей всех нас быть феминистками (или феминистами?). Внутри — абстрактные сюжеты, портреты, натюрморты и прочие снимки Брижит Лакомб, Сары Мун, Беттины Реймс, Лин Луи и других известных фотохудожниц. Многие кадры были впервые напечатаны в корпоративном издании Dior, но есть и снимки из фотосессий для разных мировых изданий, например, для Vogue Germany, Tank, i-D и других. Каждое изображение — своего рода манифест и воспевание женских талантов. Кроме того, авторы собрали высказывания художниц о доме, о женской силе, о талантах женщин.

Мексиканская наездница «эскарамуза» Карра Райенари, фотограф Майа Годэ Фото: © Maya Goded

Во вступительном слове Мария Грация признается, что ее мечта и чаяние — чтобы женщины смотрели друг на друга не через призму чужих представлений о себе и стереотипов о женской красоте. Потому так важно для дизайнера было снимать рекламные кампании и делать фотопроекты именно с женщинами: через видоискатель они иначе видят женское тело.

Ранее на официальном сайте Dior в разделе Podcasts появилось несколько любопытных записей с известными активистками феминистического движения. Например, с художницей Джуди Чикаго, которая создала специальный павильон «Божественная женщина», где прошел показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2020 в саду Музея Родена. Записи доступны и сейчас. Так что книга — продолжение важного диалога Марии Грации Кьюри как креативного директора дома Dior с клиентами дома.

Антология женщин в искусстве Dior в бутиках марки появится 8 марта, что, согласитесь, тоже символично.

Натела Поцхверия