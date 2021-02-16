Феминистки Екатеринбурга планируют провести 8 марта пикет в защиту прав женщин

Екатеринбургские феминистки подадут заявку в министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области о проведении 8 марта, в Международный день солидарности женщин, пикета на площади 1905 года. Об этом пишет It’s my city co ссылкой на одного из организаторов мероприятия Анастасию Девятьярову. Организаторы хотят заявить примерно 50 человек. В случае вместо пикета может быть организован небольшой флешмоб.

«Я всегда стараюсь сделать так, чтобы акции были согласованы. Я не хочу, чтобы кто-то рисковал. Не все готовы отдавать деньги на штрафы. При этом у некоторых есть дети — задержания могут быть особенно неприятными. Есть шанс, что просто не дадут разрешения из-за пандемии. Однако несанкционированный пикет все же не вариант», — считает госпожа Девятьярова.