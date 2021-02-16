Противопожарные службы ликвидировали возгорание в жилом доме на ул. Волховской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило около 22 часов 15 февраля. Приехавшие на место пожарные установили, что горит мансардный этаж в четырехэтажном доме. Площадь пожара составила 200 кв.м.

К ликвидации возгорания в целом от российской системы чрезвычайных ситуаций (HCXC) в целом были привлечены 80 человек, 18 ед. техники, в том числе от МЧС России – 55 человек, 13 ед. техники. В ходе тушения пожара было эвакуировано 30 человек, еще один спасен.

В 23:05 открытый огонь был ликвидирован, еще спустя час возгорание было полностью потушено. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

Алексей Белянин