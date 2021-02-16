Руководство «Тенториума» хочет построить 11-этажный развлекательный комплекс

Генеральный директор компании «Тенториум» Раиль Хисматуллин обратился в комиссию по землепользованию и застройке Пермского городского округа с заявлением об установлении установить на участке по ул. Леонова, 90 подзону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 с высотностью в 11 этажей. Сейчас на этой площадке находится завод по переработке продуктов пчеловодства Tentorium Ruland. Заявитель пояснил, что смена зонирования требуется для возможности возведения на этой территории 11-ти этажного комплекса, куда будут входить торговые площади, выставочный зал, кафе и офисные помещения.

Изучив документацию, комиссия по ПЗЗ отклонила заявление господина Хисматуллина, пояснив, что в действующей редакции правил землепользования и застройки отсутствует подзона Ц-6 с высотностью в 11 этажей. При этом члены комиссии заметили, что площадь земельного участка по ул. Леонова, 90 (66 тыс. кв. м) позволяет построить объект, который вместит в себя все запланированные помещения, не превышая допустимую высотность территории в четыре этажа.

Компания «Тенториум» открыта в 1988 году, занимается производством различных товаров из продуктов пчеловодства. В структуре ГП, помимо производства из продуктов пчеловодства, курорт и завод безалкогольных напитков.