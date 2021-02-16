Аквапарку перекрыли краны

Проект первого аквапарка в Кемерове, который уже несколько лет реализует компания «Кузбасский водный центр» (КВЦ), столкнулся с новым препятствием — власти города отказали инвестору в выдаче разрешения на строительство. Поводом стало несоответствие представленных документов требованиям градостроительного кодекса. В КВЦ посчитали отказ незаконным и оспорили его в арбитражном суде. Юристы считают, что мэрия злоупотребляет своим правом, не указывая компании на конкретные основания для отказа в строительстве объекта.

Кемеровскому ООО «Кузбасский водный центр» (КВЦ, 100% уставного капитала у предпринимателя Евгения Гребенщикова) вновь приходится отстаивать право на строительство первого в регионе аквапарка в судебных спорах с администрацией города. КВЦ подал иск о признании недействительным решения городского управления архитектуры и градостроительства, отказавшего в выдаче разрешения на строительство. Управление в материалах дела указывает, что представленные компанией документы не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ. В мэрии Кемерова на момент подготовки публикации не удалось получить комментарий. Как пояснил директор КВЦ Сергей Эрфурт, конкретных возражений от администрации Кемерова компания не получила, действия властей сочла незаконными и обратилась в суд. Суд рассмотрит заявление КВЦ в марте.

ООО «Кузбасский водный центр» зарегистрировано в Кемерово в октябре 2007 года. Компания собиралась заниматься физкультурно-оздоровительной деятельностью. С 2015 года компания показывает отрицательные финансовые результаты. В 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», убыток составил 4,9 млн руб.

В компании отметили, что уже дважды готовили проект аквапарка в Ленинском районе Кемерова. Первый вариант КВЦ подготовил в 2013 году. В 2016 году проект был обновлен — в нем была изменена конфигурация и убран отель. Сейчас проект аквапарка Wellness Heat предусматривает строительство здания с подземным и двумя обычными этажами общей площадью 12 тыс. кв. м. На первом этаже должны разместиться бассейны, водная горка и аттракционы, бани, сауны и гидромассажные ванны, предприятия общепита, на втором — фитнес-зона. Планируемые сроки строительства — 18 месяцев, стоимость — около 1 млрд руб.

Так как часть строительных работ на участке была выполнена, будущий аквапарк уже несколько лет числится как объект незавершенного строительства со степенью готовности 8%. В прошлом году, по данным Сергея Эрфурта, проект аквапарка пришлось готовить заново — как для недостроенного объекта, ему, согласно законодательству, необходим был проект реконструкции, а не проект для нового строительства. После обновления проектной документации и инженерных изысканий КВЦ получил положительное заключение госэкспертизы. Для строительных работ была приобретена часть оборудования и материалов, оплачены подключения сетей, сказал Сергей Эрфурт. Текущий объем инвестиций в площадку он не назвал.

Проект аквапарка уже не первый раз сталкивается с административными барьерами.

В 2019 году областной комитет по управлению госимуществом (КУГИ) расторг договор аренды участка под недостроенным объектом, а затем, указав на истечение срока договора, обратился в арбитраж об изъятии аквапарка «путем продажи с публичных торгов». В марте 2020 года суд отказал КУГИ, так как ранее, в декабре 2019 года, КВЦ успешно оспорил отказ от предоставления земельного участка в аренду без торгов. В то же время в мае 2016 года мэр Кемерова Илья Середюк на встрече с Евгением Гребенщиковым для «обсуждения проблемных вопросов подключения площадки к инженерным коммуникациям» поддержал проект аквапарка и заявил, что его строительство «даст импульс для привлечения других инвесторов в сферы отдыха и Кемерово». По оценке Сергея Эрфурта, судебные споры и необходимость переделывать проектную документацию под новые законодательные требования задержали реализацию проекта.

Адвокат кемеровской коллегии адвокатов «Юрпроект» Дмитрий Малинин отметил, что в отказе управления архитектуры и градостроительства не указаны конкретные основания для такого решения, даны общие ссылки на Градостроительный кодекс, земельное и иное законодательство. «В таких обстоятельствах управление, очевидно, злоупотребляет своим правом — оставляет возможность обосновать законность отказа уже в суде»,— считает юрист.

Игорь Лавренков, Кемерово