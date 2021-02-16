В Чувашии завели дело после смерти ребенка из-за отказа в дорогом лечении

СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело о халатности ( ч. 2 ст. 293 УК РФ) после смерти 6-летнией девочки , которой в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) отказали в продолжении лечения спинальной мышечной атрофии дорогим препаратом «Нусинерсен». Об этом «Ъ-Казань» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова.

По данным следствия, она умерла 11 февраля 2021 года у себя дома в городе Канаше.

Евгения Кузнецова подчеркнула, что по утвержденным в 2020 году Минздравом РФ клиническим рекомендациям, применение препарата «Нусинерсен» рекомендуется всем пациентам с генетически подтвержденным диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

Согласно открытым источникам, стоимость лечения препаратом составляет несколько сот тысяч долларов в год.

Это дело объединили с другим возбужденным 11 февраля 2021 года делом в отношении должностных лиц РДКБ по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту отказа в продолжении терапии «Нусинерсеном» другим малолетним пациентам с данным диагнозом.

В РДКБ получить комментарии пока не удалось.

Олег Ерусланов