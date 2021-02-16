«Технониколь» увеличивает вложения в производство каменной ваты в Заинске

Корпорация «Технониколь» в 2021 году вложит 190 млн руб. в развитие завода «Техно» в Заинске, сообщили «Ъ-Казань» в компании.

В том числе около 72 млн руб. будет направлено на внедрение системы очистки дымовых газов, 70 млн руб. — в проекты по снижению издержек и улучшению качества продукции., остальное — в модернизацию, развитие транспортной и ИТ-инфраструктуры и проекты по охране труда.

В 2020 году вложения корпорации в предприятие составили 147 млн руб.

Завод в Заинске в прошлом году произвел 2,5 млн куб. м. каменной ваты, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Рост произошел, в частности, за счет освоения выпуска субстратов из каменной ваты для гидропонного растениеводства мощностью 40 куб. м в год.

Компания «Технониколь», возглавляемая Сергеем Колесниковым, имеет 55 производственных площадок в 6 странах мира, 19 учебных и 6 научных центров. Выручка за 2019 год составила 103,7 млрд руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"