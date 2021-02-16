Уголь равняется на флаг

Уголь, добытый в районе Севморпути, подпадает под требования Кодекса торгового мореплавания о его вывозе исключительно под флагом РФ. В противном случае «Северной звезде» придется получать исключения (выдаются по решению правительства). При этом не первый год обсуждается законопроект (прошел в Госдуме первое чтение), который может потребовать и строить такие суда на верфях РФ. Строительством крупнотоннажных судов в РФ занимается дальневосточная верфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка). Обращались ли к предприятию компании, планирующие построить арктические балкеры для вывоза угля с «Северной звезды», там комментировать не стали.

При этом средства на федеральные объекты портовой инфраструктуры под «Северную звезду» пока не найдены. Источник “Ъ” в «Росатоме» говорит, что срок строительства федеральных объектов (дноуглубление акватории и подходного канала, строительство средств навигационного обеспечения), согласно декларации о намерениях,— 2022 год. Предварительный объем финансирования — 3,64 млрд руб., источник которого не определен, добавляет собеседник. Учитывая, что в бюджете на 2022 год не предусмотрены средства на реализацию данного проекта, инвестору предложено профинансировать строительство за счет собственных средств, говорит он.

Анастасия Веденеева