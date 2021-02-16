Экономику хотят восстановить за один год

Татарстанская экономика из-за ограничений по COVID-19 и сокращения добычи нефти сократилась по итогам 2020 года почти на 3%. Такие данные вчера на заседании коллегии профильного министерства представил вице-премьер республики Мидхат Шагиахметов. Он поставил задачу преодолеть экономическую рецессию за один год — уже в 2021 году валовый региональный продукт (ВРП) должен увеличится сразу на 3,9%. Эксперты считают такой прогноз осуществимым при условии восстановления цен на нефть и смягчения квот на ее добычу.



По итогам 2020 года ВРП Татарстана составил 2,45 трлн руб. Это 97,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года, сообщил вице-премьер-министр экономики Мидхат Шагиахметов, выступая вчера на заседании коллегии ведомства. То есть за год экономика Татарстана упала почти на 3%.

При этом объем промышленного производства сократился на 3,6% — до 2,72 трлн руб. В том числе на 10,5% упали объемы добычи полезных ископаемых. Объем строительных работ сократился на 4% — до 356,1 млрд руб. Оборот розничной торговли упал на 6,1% — до 926,3 млрд руб.

В то же время, как заметил господин Шагиахметов, обрабатывающая промышленность «показала умеренный рост» — на 2%. При этом из материалов министерства следует, что, например, производство пищевых продуктов выросло за год на 14,1%, а лекарственных средств — сразу на 24,8%. Также «положительный вклад в экономику» внесло сельское хозяйство — объем продукции увеличился на 4% (до 263,4 млрд руб.). Вице-премьер пояснил, что в 2020 году был собран рекордный урожай зерновых за последние 12 лет.

Мидхат Шагиахметов назвал 2020 год «вызовом для экономики страны и республики». Из-за пандемии COVID-19 было «масштабное ограничение спроса и предложения», были нарушены торговые связи, снизилась деловая активность. Министр напомнил, что власти республики выделили 3,3 млрд руб. на поддержку отраслей, которые не вошли в перечень пострадавших, согласно решению федерального центра. 2,5 млрд руб. в виде субсидий получил малый бизнес республики. При этом в Татарстан из-за снижения собственных доходов поступили дотации из федерального бюджета на общую сумму 22,4 млрд руб.

Господин Шагиахметов заявил, что в 2021 году сохраняется «высокая степень неопределенности экономических условий для роста реальных доходов населения и перехода к устойчивому развитию экономики». Вместе с тем перед Татарстаном «стоит серьезная и напряженная задача по обеспечению роста ВРП на 3,9%». То есть объем экономики должен достичь 2,63 трлн руб. При этом, согласно прогнозу, промышленное производство должно вырасти сразу на 5,2%.

По словам министра, для обеспечения экономического роста предстоит реализовать «новый инвестиционный цикл для предприятий», улучшить предпринимательский климат, расширить рынки сбыта татарстанской продукции, повысить рост производительности труда.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, участвовавший в заседании, напомнил, что в соответствии со стратегией развития республики в 2030 году ВРП должен составить 5 трлн руб. Он подчеркнул, что это задача «остается неизменной».

«Само по себе сокращение ВРП говорит не о самых лучших временах для экономики региона в целом. Снижение указывает на имеющиеся проблемы, которые необходимо как можно скорее решать»,— отмечает главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. При этом, по его словам, «в сравнении с показателями других регионов у Татарстана результаты далеко не самые плохие, а, скорее, даже одни из самых лучших». Эксперт отмечает, что в структуре ВРП Татарстана «высочайшая доля добычи полезных ископаемых, которая, несмотря на сложности на мировом нефтяном рынке, по-прежнему обеспечивает регионам высокие позиции». Цели по росту на 3,9% господин Антонов оценивает «как вполне выполнимые». «При успешной реализации нового инвестиционного цикла предприятий и госпрограмм по стимулированию региональных инвестиций общие результаты по 2021 году могут быть очень хорошими»,— считает он.

Руководитель отдела макроэкономического анализа группы компаний «Финам» Ольга Беленькая напоминает, что в декабре руководство республики ожидало более глубокий спад — около 4%. Она добавляет, что «одна из ключевых особенностей региональной экономики Татарстана — высокая доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП (более 30% против 14,8% по России в целом)», а этот сектор наиболее сильно пострадал в 2020 году из-за сокращения добычи нефти по соглашению ОПЕК+. «Из-за этого спад промпроизводства в Татарстане оказался несколько глубже, чем по России в целом. При этом более сильные результаты достигнуты в обрабатывающей промышленности (производство кокса и нефтепродуктов, резины и пластмасс, лекарственных средств, пищевой и текстильной продукции), сельском хозяйстве. Относительным преимуществом Татарстана в период «коронакризиса», от которого больше всего пострадал сектор услуг, стала более низкая доля розничной торговли (11,3% против 15,8% по России в целом)»,— говорит госпожа Беленькая. По ее словам, перспективы роста в 2021 году «будут во многом зависеть от восстановления мирового рынка нефти и смягчения квот на добычу».

Кирилл Антонов