Бизнес нагрузили отходами

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов прокомментировал результаты мониторинга региональных нормативов накопления отходов, от которых рассчитывается тариф на вывоз мусора. В большинстве регионов Черноземья были выявлены критические превышения средней нормы по отдельным видам деятельности участников рынка. Господин Титов уже предложил ввести единые федеральные нормы и обязать регоператоров заключать договоры на оплату фактически вывезенного мусора. Предприниматели отмечают, что сейчас регоператоры на это не идут, так как не хотят снижать свои доходы. При этом в пандемию плата за вывоз мусора для бизнеса иногда превышала налоговые платежи.

иденте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и представители Института экономики роста имени П.А. Столыпина опубликовали мониторинг региональных нормативов накопления твердых коммунальных отходов и тарифов региональных операторов по обращению с ними для семи видов экономической деятельности. В исследовании анализируются нормы накопления, от которых рассчитывается тариф на вывоз мусора, для продовольственных магазинов, супермаркетов, рынков, авто- и шиномонтажных мастерских, кинотеатров, заведений общепита, салонов красоты.

Для сравнения в отношении каждой категории нормативы были приведены к единому расчетному периоду, а потом определена средняя норма. При анализе не учитывались Москва и Санкт-Петербург (до 2022 года в этих субъектах действует мораторий на применение тарифов). Расчеты проводились по единицам «кубометр в месяц» (куб./мес.) и «килограмм в месяц» (кг/мес.). В среднем за год в России плата за вывоз мусора для юрлиц выросла на 15%. Из мониторинга следует, что регионы Черноземья не попали ни в десятку субъектов с наиболее высокими тарифами, ни в десятку с наиболее низкими.

При этом по части категорий Воронежская область стала одним из лидеров в «критическом завышении» (25% и более) норм накопления. В исследовании поясняется, что в регионе в три раза превышена средняя норма накопления мусора (по куб./мес.) для супермаркетов, в 2,9 раза — для продовольственных рынков, в 2,3 раза — для продуктовых магазинов. По кг/мес. (в весовом расчете) Воронежская область завысила норму для супермаркетов в 3,5 раза. Также регион в целом и Воронежский кластер (включает облцентр и восемь прилегающих муниципалитетов) в частности отмечены в рейтинге с завышенной (от 15 до 25%) нормой для заведений общепита.

В исследовании указаны и другие регионы Черноземья с критическим завышением ряда норм. В Липецкой области отмечается их увеличение для общепита, рынков и кинотеатров, в Орловской — для магазинов, рынков и шиномонтажа. В Белгородской области завышены нормы для общепита и магазинов, в Курской — для общепита и рынков. Часть регионов Черноземья по некоторым категориям не учитывалась, так как в субъектах используются специфические расчетные единицы.

Как отмечается в исследовании, в регионах с критическим превышением норм тариф на вывоз мусора «является необоснованно высоким, увеличивает нагрузку на бизнес, оказывает негативное влияние на ценообразование товаров и услуг для конечных потребителей». Кроме того, в некоторых субъектах, в том числе в Тамбовской области, регоператоры «навязывают предпринимателям заключение договоров исходя из завышенных нормативов накопления, а не по "факту"».

Для решения проблемы Борис Титов предложил «законодательно утвердить» на федеральном уровне единые обязательные для всех регионов нормативы накопления с максимально детальной дифференциацией по категориям, а также обязать регоператоров предусматривать «все методы учета». «Нормативы вывоза мусора — это показатель, от которого зависит одна из значимых статей расходов предпринимателей. Особенно в тех случаях, когда они лишены возможности вести учет отходов по их фактическому количеству», — отметил господин Титов.

В департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области “Ъ-Черноземье” рассказали, что нормативы для бизнеса в Воронежском кластере с 2018 года не менялись. Например, для продовольственных магазинов норма равна 2,38 кубометра в год, а для супермаркетов — 1,93. При этом в 2020 году по заказу ведомства Воронежский государственный лесотехнический университет провел замеры образуемых отходов «отдельно в сельских и городских населенных пунктах во все четыре сезона» в остальных семи кластерах. На основе этих данных департамент уточнил нормативы.

Согласно приказу ведомства от 8 октября 2019 года, нормы были утверждены сразу для всех кластеров: например, для магазинов — 1,51 кубометра в год, для супермаркетов — 1,93. В январском приказе ведомство уже разделило нормы для каждого кластера. Так, в Богучарском кластере для продовольственных магазинов и супермаркетов они определены как 2,34 и 1,9, в Борисоглебском — 2,35 и 1,8, в Бутурлиновском — 2,5 и 1,93, в Лискинском — 2,25 и 1,83, в Калачеевском — 2,34 и 1,8, в Панинском — 2,37 и 1,92, в Россошанском — 2,13 и 1,69.

В департаменте подтвердили, что закон не обязывает регоператоров заключать договоры на вывоз мусора по «факту», но «такая практика есть». В обслуживающих Воронежский кластер «Экотехнологиях» “Ъ-Черноземье” пояснили, что если юрлицо самостоятельно оборудовало контейнерную площадку, то оплата рассчитывается по фактическому объему: «Если собственной площадки нет, сумма оплаты определяется нормативом накопления, утвержденным департаментом исходя из вида деятельности предприятия».

Председатель местного союза предпринимателей «Опора» Сергей Наумов отмечает, что сейчас некоторые предприятия тратят на оплату вывоза мусора больше, чем на оплату налогов. «Кое-как ситуация с начала мусорной реформы наладилась, но пандемия высветила новые проблемы. Многие предприятия практически не работали, но при этом должны платить за отходы, которые во время простоя не образовывались. Платежки приходили с теми же цифрами, как будто бизнес продолжал работать в полном объеме», — рассказал господин Наумов. По его словам, переход на фактическую оплату в большинстве случае проблематичен: «Установить свой контейнер невозможно без разрешения регоператора, а он на это не идет, чтобы не снижать свои доходы. Получается замкнутый круг».

Александр Прытков