Росимущество пытается отсудить участок с Кипарисовым озером в Сукко у структуры Александра Абрамова

Фото: Экологическая Вахта по Северному Кавказу

Региональное управление Росимущества в судебном порядке пытается признать отсутствующим право собственности общества ООО «Горное озеро» на земельный участок, на котором расположено Кипарисовое озеро в поселке Сукко (Анапа). Соответствующее исковое заявление поступило в арбитражный суд Краснодарского края 28 января 2021 года. Информация об этом размещена в Картотеке арбитражных дел.

В этот же день Росимущество ходатайствовало о принятии обеспечительных мер по делу. Суд ходатайство удовлетворил и определил запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю на осуществление регистрационных действий по регистрации права аренды, перехода права аренды, по внесению сведений в ЕГРН в отношении данного земельного участка.

В качестве третьих лиц к участию в процессе привлечены региональное министерство природных ресурсов, управление Росреестра, Кубанское бассейновое водное управление. Следующее судебное заседание назначено на 3 марта 2021 года.

По данным Экологической вахты по Северному Кавказу (ЭВСК), спорный участок относится к землям населенных пунктов, предназначен для сельскохозяйственного использования. Он был незаконно сформирован на водном объекте вопреки требованиям земельного законодательства РФ.

Главная достопримечательность озера - это 32 болотных кипариса, которые растут в акватории и имеют статус памятника природы краевого значения. Деревья находятся за пределами спорного участка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горное озеро» зарегистрировано в Новороссийске в 2010 году. У компании отсутствует собственный капитал. Основным видом деятельности является деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. Бенефициаром указан российский предприниматель Александр Абрамов. Выручка компании по итогам 2019 года составила 1,6 млн руб., чистый убыток 7,8 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, летом 2020 года из-за аномальной засухи, которая наблюдалась в регионе, уникальный водоем с растущими посреди болотными кипарисами обмелел. Минприроды Кубани ограничило доступ туристов к водоему. Жители поселка Сукко считают, что причиной обмеления Кипарисового озера могло стать строительство крупных жилых комплексов ниже по течению реки. Для водоснабжения объектов построены водозаборы. Речь идет о ЖК «Holiday House», ЖК «Резиденция “Анаполис”» и ЖК «Резиденция “Утриш”».

Наталья Решетняк