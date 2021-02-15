«Черкизово» купит колбасное производство в Ленобласти

Группа «Черкизово» достигла предварительной договоренности о покупке мясоперерабатывающего предприятия ООО «Пит-Продукт» у финской Atria. Об этом сообщает пресс-служба группы.

Предварительное соглашение о покупке 100% в ООО «Пит-Продукт» было подписано ООО «АПК «Михайловский». У «Пит-Продукта» имеется два производственных комплекса в Ленинградской области (в Горелово и в Синявино) мощностью 39 тыс. тонн продукции в год. В сделку войдут логистические объекты, бренд Pit Product. Закрыть ее стороны планируют до лета 2021 года, после одобрения ФАС.