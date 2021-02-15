Увольняются три саратовских министра

В Саратовской области трое министров правительства региона переходят на другую работу. Об этом объявил губернатор Валерий Радаев.

Речь идет о министре образования Ирине Седовой, министре культуры Татьяне Гараниной и министре труда и соцзащиты Сергее Наумове.

Глава региона уточнил, что кадровые изменения связаны «как с личной инициативой, так и с необходимостью решать новые ответственные задачи». Валерий Радаев анонсировал, что господин Наумов будет отвечать за взаимодействие органов власти с вузами, госпожа Гаранина возглавит одно из учреждений культуры, госпожа Седова продолжит работу в сфере образования.

В ближайшее время состоится назначение новых руководителей, кандидатуры рассматриваются.

Марина Ковалева