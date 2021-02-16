Критика с верхнего этажа

Глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с критикой на крупных застройщиков Уфы. На оперативном совещании он обратился к прокурору республики Владимиру Ведерникову с просьбой проверить деятельность строительных компаний, которые, по его мнению, противодействуют мэрии и допускают грубые нарушения в работе. Опрошенные „Ъ“ застройщики с претензиями не согласны.

Вчера на совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров обратился к прокурору республики Владимиру Ведерникову с просьбой проверить деятельность ряда крупных застройщиков Уфы. Глава подчеркнул, что городская администрация часто сообщает о «беспрецедентном давлении» на нее и «грубых нарушениях в ходе строительной деятельности». «Все нарушения, которые есть, вытаскиваем. Будем разбираться. Готовьте на следующей неделе»,— обратился господин Хабиров к первому заместителю руководителя администрации главы Ринату Баширову и секретарю межведомственного Совета общественной безопасности Алексею Касьянову.

В числе таких нарушений глава назвал попытки ГК «Жилстройинвест» предпринимателя Рабиса Салихова построить жилой комплекс на 260 квартир на пересечении улицы Зорге и Лесопаркового проезда, возле парка имени Гафури. Против проекта выступили жители квартала, после чего Радий Хабиров заявил, что высотный дом там строиться не должен, а мэрия не выдаст разрешение на строительство. В администрации отказ обосновали тем, что компания предоставила неполный комплект документов. В декабре прошлого года компания «Зорге Премьер-Жилстройинвест» (входит в ГК «Жилстройинвест») подала в арбитражный суд Башкирии иск к мэрии Уфы о признании отказов в выдаче разрешений на строительство незаконными.

В «Жилстройинвест» от комментариев по заявлению господина Хабирова воздержались.

По информации „Ъ“, на минувшей неделе прокуратура Уфы направила в мэрию представление, в котором указала, что отказ выдавать разрешение на строительство незаконен. В пресс-службе мэрии вчера подтвердили, что получили представление.

Еще одна компания, вызвавшая недовольство главы — ГК «ПСК-6» (принадлежит семье депутата горсовета Андрея Носкова и депутату Курултая Башкирии Олегу Филиппову). По его словам, ПСК-6 «продолжает строительство ряда объектов, по которым нет надлежащих документов». О каких объектах идет речь, господин Хабиров не уточнил.

Андрей Носков заявил „Ъ“, что «ни на кого давления не оказывал». «Я знаю, что у меня на всех объектах есть разрешительная документация. О каком давлении идет речь, я не понимаю»,— сообщил он.

23 марта арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск ООО «Строительное управление № 7 „ПСК-6“» к администрации Уфы. Компания господина Носкова намерена взыскать с города более 750 млн руб. убытков и упущенной выгоды и неустановленную сумму «иных убытков» (в частности, выплаты по эскроу-счетам, штрафы и неустойки из-за расторжения договоров с дольщиками) за остановку строительства 36-этажного дома на улице Руставели. Объект заморозили после того, как в сентябре прошлого года Радий Хабиров приехал на стройку. Тогда он назвал проект «бессовестным», так как расстояние от существующего жилого дома до стройплощадки составляло 12 метров, а на стене дома из-за работ образовалась трещина. Визиту предшествовали многочисленные акции протеста жителей соседних домов.

Глава также высказался о микрорайоне «Яркий», который в Демском районе строит ГК «Третий трест» (принадлежит Алексею и Владимиру Борманам). «Компания

„Су-3“, строящая „Яркий“, продолжает строительство, и на ходу просто, на коленке подписывает повышение объемов строительства. Тем самым создавая ужасно жуткие условия для выезда из города, мы не успеваем строить социальные объекты»,— заявил Радий Хабиров, подчеркнув, что он «с этим мириться не будет».

Как сообщается на сайте застройщика, проект предусматривает 15 кварталов с общей численностью населения 35 тыс. человек. Сегодня в «Ярком» живут около 5 тыс. человек.

Директор по развитию ГК «Третий трест» Вячеслав Якин заявил, что компания «работает строго в рамках действующего законодательства».

Источник „Ъ“, близкий к администрации главы республики, пояснил, что поводом для заявлений господина Хабирова стал иск ПСК-6 к мэрии Уфы на 750 млн руб. «В администрации главы расценили это как вызов»,— отметил собеседник.

В прокуратуре Башкирии комментировать заявление Радия Хабирова отказались.

Влада Шипилова, Дарья Кучеренко