15 февраля, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

На Кубани прокуратура заблокировала страницы в соцсети с пропагандой АУЕ

Ейский городской суд по требованию прокурора обязал заблокировать страницы в социальной сети, которая содержала пропаганду идеи «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба Ейской межрайонной прокуратуры.

По данным ведомства, данный факт выявлен в ходе мониторинга интернет ресурсов, который проводили сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

«Размещенная информация негативным образом воздействует на психическое и физическое развитие несовершеннолетних, вызывает у них интерес к деструктивной субкультуре», - говорится в сообщении прокуратуры.

Всего в суд направлено девять административных исковых заявлений о  блокировке соответствующих ресурсов. 

В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским по иску Генпрокуратуры.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя