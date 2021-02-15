На Кубани прокуратура заблокировала страницы в соцсети с пропагандой АУЕ

Ейский городской суд по требованию прокурора обязал заблокировать страницы в социальной сети, которая содержала пропаганду идеи «Арестантского уголовного единства» (АУЕ, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба Ейской межрайонной прокуратуры.

По данным ведомства, данный факт выявлен в ходе мониторинга интернет ресурсов, который проводили сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Размещенная информация негативным образом воздействует на психическое и физическое развитие несовершеннолетних, вызывает у них интерес к деструктивной субкультуре», - говорится в сообщении прокуратуры.

Всего в суд направлено девять административных исковых заявлений о блокировке соответствующих ресурсов.

В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским по иску Генпрокуратуры.

Наталья Решетняк