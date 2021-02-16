Перевод в СИЗО

В Сибири спецслужбы задержали двух предполагаемых участников межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Один из них трудился разнорабочим на стройке Новосибирска, другой торговал сухофруктами на мини-рынке Томска. Задержанных обвиняют в отправке денег джихадистам: в 2020 году они, по данным следствия, перечислили боевикам около 60 тыс. руб. За финансирование террористической деятельности им грозит пожизненное лишение свободы.



В ходе совместной спецоперации новосибирского и томского управлений Федеральной службы безопас­ности (ФСБ) России задержаны предполагаемые участники меж­региональной ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области, на раскрывая имен задержанных.

Спецоперация ФСБ проводилась сразу в двух сибирских городах — Новосибирске и Томске. Там проживали и работали подозреваемые. Первый из них, по информации источников „Ъ-Сибирь“, являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья и был трудоустроен разнорабочим в строительной компании. Второй, имеющий российское гражданство, работал продавцом сухофруктов на рынке. В поле зрения органов госбезопасности они попали еще несколько месяцев назад. По данным правоохранителей, в 2020 году подозреваемые регулярно переводили деньги на банковские карты, которые использовала террористическая группировка. Суммы пожертвований были от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. В общей сложности, по подсчетам следствия, участники ячейки отправили своим соратникам примерно 60 тыс. руб. Сопротивления ворвавшимся в их дома спецназовцам обвиняемые не оказали. Следственный отдел управления ФСБ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования), минимальное наказание по ней — восемь лет, максимальное — пожизненное лишение свободы. На время следствия обвиняемых заключили под стражу. Не исключено, что список фигурантов дела может пополниться.

В декабре 2020 года крупная ячейка «Катиба Таухид валь-Джихад» была ликвидирована в Красноярске. Целью ячейки этой террористической организации, как установило следствие, являлось ресурсное обеспечение. Одного из ее участников оперативники задержали в аэропорту Красноярска. Его сняли прямо с борта самолета авиа­компании «Победа»: по информации ФСБ, он намеревался улететь за границу, чтобы присоединиться к отрядам джихадистов. Других подозреваемых в симпатиях к террористам оперативники задержали по местам их жительства. Обвиняемым по этому делу также инкриминируется ст. 205.1 УК РФ.

Организация «Катиба Таухид валь-Джихад», которая связана с группировками «Аль-Каида» и «Джебхат ан-Нусра» (обе также запрещены в РФ), была признана террористической Московским окружным военным судом в июне 2019 года. По данным правоохранителей, она была основана в 2013 году. Группировка, по версии следствия, совершила крупный теракт в 2017 году в петербургском метрополитене, в результате которого 15 человек погибли, а еще 67 получили ранения. 11 соучастников преступления получили сроки от 19 до 28 лет.

Константин Воронов