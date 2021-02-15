Экс-глава сельского поселения приговорена к девяти годам колонии за взятки

Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении в отношении бывшей главы администрации Шахтинского сельского поселения Кизеловского муниципального района. Как сообщает прокуратура Пермского края, она признана виновной в совершении 4-х преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество), ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки главой органа местного самоуправления, Получение взятки в крупном размере).

Как установил суд, злоумышленница, занимая указанную должность в период 2015-2017 годов, получила в качестве взяток более 380 тыс. руб. Деньги ей передало лицо, которое занималось оформлением документов гражданам, переселяемых из ветхого жилья на ликвидируемых шахтах в Кизеловском угольном бассейне.

Из информации с сайта Кизеловского горсуда следует, что речь идет о Татьяне Митиной. Приговор ей был вынесен 25 января 2021 года. Ранее она была осуждена к 2,5 годам лишения свободы условно за мошенничество в группе лиц по предварительному сговору. Суд установил, что она похитила более 623 тыс. руб. из средств, которые полагались местному жителю на приобретение квартиры.

По данным прокуратуры, совершая новые преступления, госпожа Митина получала взятки за невоспрепятствование в оформлении и предоставлении различных документов, которые были необходимы для получения социальных выплат.

Суд с учетом не отбытого наказания приговорил экс-главу к 9 годам лишения свободы со штрафом 7 млн руб. и лишил ее права занимать определенные должности на срок 6 лет.