Суд отправил под стражу заместителя гендиректора ПАО «Ленэнерго» Горячева

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева и заместителя гендиректора ООО «НТ-Ком Инжиниринг» Евгения Осипова . Они подозреваются в крупном мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Горячев пробудет под стражей до 10 апреля, второй фигурант — до 11 апреля.

Горячев и Осипов подозреваются в том, что не позднее конца сентября 2015 года организовали создание проектной документации с завышенной стоимостью на строительство подстанции «ПС 110 кВ "Намыв-2"» с кабельной линией 110 кВ и подстанции 110 кВ «Петровская» скабельной линией 110 кВ. Превышение сметы составило более 167 млн рублей. Денежными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что замдиректора «Ленэнерго» был задержан весной прошлого года после обысков в офисе компании.

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